Maths 4e cycle 4 Iparcours. Cahier d'exercices, Edition 2019

Un cahier d'exercices pour accompagner l'élève pendant toute l'année scolaire. De nombreux exercices abordant tous les points du programme officiel : nombres et calculs ; grandeurs et mesures-espace et géométrie ; organisation et gestion de données - fonctions ; algorithmique et programmation. Des questions et des problèmes de difficulté progressive permettant à chacun d'avancer à son rythme. Un support attractif et valorisant incitant à un travail soigné, avec des personnages attrayants. Un ouvrage conçu par des professeurs pour répondre aux besoins de leurs collègues.