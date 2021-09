Carpe diem. L'art du bonheur selon les poètes de la Renaissance

" Vous serez au foyer une vieille accroupie Regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. " Ronsard. Inspirés par leurs prédécesseurs latins tels Épicure et Horace, les poètes de la Renaissance invitent à profiter de la vie et à goûter chaque jour comme si c'était le dernier. De Ronsard ou Du Bellay et leur exhortation à jouir des plaisirs de l'existence, aux mélancoliques Baudelaire ou Lamartine, le thème n'a cessé d'inspirer les poètes. Certains le fêtent, d'autres le fuient. Mais tous ont un seul ennemi : le temps. Alors ne le perdons pas : Carpe diem !