On se retrouve ce soir !

Boo va bientôt entrer à la crèche. En jouant, elle se prépare pour ce grand jour. Papa et maman vont lui manquer très fort, mais quelle joie de se retrouver après ! 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos à l'appui. Une histoire pour aborder avec son enfant l'angoisse de la séparation. En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.