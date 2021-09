Le cahier Transmath 4e. Edition 2021

Un cahier de mathématiques bi-média réunissant le meilleur du papier et le meilleur du numérique conforme aux programmes officiels et aux repères de progressivité Une méthode qui propose de combiner outils papier et numérique : un cahier d'activités pour s'entraîner et garder une trace écrite la plateforme Biblio Exos pour s'autoévaluer et vérifier les acquis Le cahier Transmath 4e, c'est aussi : - Plus de 600 exercices différenciés signalés par , , pour maîtriser les bases, s'entraîner et se perfectionner. - De nombreux exercices d'algorithmique pour s'entraîner avec Scratch. - Des tâches complexes proposant des situations favorables à la résolution de problèmes et à la pratique d'une démarche scientifique. - Tous les corrigés disponibles dans le cahier numérique enseignant, à distribuer à vos élèves pour les faire travailler en autonomie.