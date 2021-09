C'est l'heure du dodo

C'est l'heure d'aller dormir. Boo entame son petit rituel du soir, mais elle peine à trouver le sommeil. Papa et maman l'accompagnent sur le chemin des rêves. 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos à l'appui. Une histoire pour aborder avec son enfant le sommeil. En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.