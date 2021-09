Anglais 4e cycle 4 A2>B1 I bet you can! Workbook, Edition 2019

Workbook. L'outil idéal pour passer de l'oral à l'écrit et du collège à la maison ! Ton workbook te permet de : - travailler en classe et à la maison ; - progresser à ton rythme grâce aux fiches d'AP avec 3 niveaux d'étoiles ; - mettre en oeuvre des stratégies grâce aux webquests détaillées ; - mémoriser le vocabulaire. Ecoute les audios signalés par le pictogramme MP3 : - au clic, dans ton manuel numérique ; - sur le site compagnon. 32 stickers avec des contenus de référence à coller dans ton cahier : mémos de lexique, phonologie et grammaire.