Inépuisables. Notes de (re)lectures

Pour Vivian Gornick, se replonger dans un livre qui fut important à un moment de sa vie, "c'est comme s'allonger sur le divan du psychanalyste". En compagnie des auteurs qui l'ont marquée (D.H. Lawrence, Elizabeth Bowen, Colette, Marguerite Duras, Natalia Ginzburg...), elle se retourne sur son enfance, sa découverte du féminisme et la révélation de sa vocation d'écrivain. Réunissant son génie de lectrice et sa capacité à se raconter, ce livre singulier, véritable making of d'une icône de la culture américaine, pétille d'intelligence et d'humour.