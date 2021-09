L'Amour au temps des révoltes

Après une tentative de suicide, Hikmet Bey essaie d'oublier celle qui fut à l'origine de sa tristesse, son épouse, la superbe Mehpare Hanim. Dans un hôpital religieux proche d'Istanbul, cet aimable bourgeois reprend lentement ses esprits. Pendant ce temps, les choses changent dans la capitale ottomane. Le règne du sultan est menacé, la révolte gronde, les rues d'Istanbul sont devenues le théâtre de toutes les violences. Nous sommes à la veille d'un épisode de la fin de l'Empire : la contre-révolution du 31 mars 1909. Alors que Hikmet Bey reprend goût à la vie et s'installe dans une belle demeure à l'écart de la ville, le lecteur se trouve soudain entraîné au coeur d'une fresque hallucinante où la grande histoire se déploie à travers le portrait et le destin d'une multitude de personnages hauts en couleur et de quelques figures inoubliables aux prises avec l'inexorable fatalité de la passion et du pouvoir. Leurs amours, leurs espoirs, l'éternelle petitesse de leur comportement, mais aussi l'émouvante fragilité de leur humanité, font de ce livre un beau roman d'amour et d'aventures, le percutant récit de cette révolution peu connue en Europe.