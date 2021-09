La chatte sur un toit brulant

"Dans le sud des États-Unis, au coeur de la propriété d'un des plus riches exploitants d'une plantation de coton, toute une famille se réunit le temps d'une journée autour du chef de clan, Père, pour fêter son anniversaire. Hormis la présence de domestiques, d'un médecin et d'un prêtre, le patriarche est entouré des siens : sa femme, ses deux fils Brick et Gooper, accompagnés de leurs femmes respectives, Maggie, surnommée "la chatte", et Mae, enceinte de son sixième enfant. Il fait chaud, les esprits sont à vifs, les antagonismes entre les uns et les autres resurgissent peu à peu, le ton monte, et à la fin de la journée le banquet aura tourné au cauchemar. Confrontations nourries surtout par deux secrets : le cancer de Père, dont lui seul ignore la gravité, et la tension entre Brick et Maggie, pour ne pas dire la crise que vit le couple : Brick se noie dans l'alcool pour oublier un fantôme passé, Maggie est déterminée à reconquérir à tout prix l'homme de sa vie", Catherine Fruchon-Toussaint