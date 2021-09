Oublier les fleurs sauvages

Dans la famille Haddad, on sait qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour échapper à un destin que l'on n'a pas choisi. C'est ainsi que les parents ont élevé leurs sept enfants ; mais des quatre filles, c'est sur l'espiègle et intelligente Amal que leurs espoirs reposent : elle ira faire ses études en France, horizon lointain qui la fait rêver depuis toujours. Jusqu'au jour où la jeune fille croise la route du beau Youssef aux yeux vairons, un homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer... Des rues d'un pays coloré et instable aux pavillons de la banlieue de Nancy, de la chaleur du Liban aux hivers froids de l'Est de la France, après bien des obstacles, entre extase et violence, Amal connaîtra le goût amer de l'exil mais aussi celui, infini, de la liberté. Inspiré librement de son histoire familiale, Céline Bentz raconte à travers une quête émouvante l'histoire hors du commun d'une femme déchirée entre deux pays. Un premier roman remarquable, porté par une écriture énergique et habitée, qui est aussi un magnifique hommage au Liban.