La solution rouge

Malko est envoyé au Cambodge pour suivre les négociations de paix ; il est aidé par un agent local de la CIA, Chieng. Malko est averti par le résident du KGB, Vladimir Kartoff, que Hun Sen a décidé son élimination prochaine : il est un témoin indésirable, et son assassinat sur la route n°1 sera mis sur le compte des Khmers rouges. Malko se demande pourquoi l'homme a évoqué la route n°1, jusqu'à ce que Chieng, qui l'avait aidé jusque-là, lui suggère de prendre la route n°1 pour prendre la fuite ! Malko menace Chieng de le tuer, et obtient des informations capitales. Palin était toujours agenouillée devant Malko. Son regard croisa le sien, brusquement obscurci par un éclair haineux. Ses deux mains s'arrachèrent de sa tête en même temps, sa lèvre supérieure se retroussa en un rictus féroce et Malko vit ce que le malheureux Phong Ton n'avait pas aperçu. Les deux grosses épingles à cheveux brandies comme des poignards.