SAS à Istanbul est le premier roman de la série SAS, écrit par Gérard de Villiers et publié en 1965 aux éditions Pise / Presses de la Cité. L'action du roman se déroule courant 1965 en Turquie, principalement à Istanbul, à Izmir, sur la cite de Bosphore et près de la Mer de Marmara. Malko Linge, qui fait des extras pour la Central Intelligence Agency, le deuxième bureau américain, n'est pas un agent secret ordinaire : c'est Son Altesse Sérinisime le prince Melka Linge. Il possède un château en ruine. Chaque mission qu'on lui propose doit lui rapporter de quoi réparer une toiture, un pan de mur... Lorsque Washington lui confie une enquête sur un sous-marin atomique mystérieusement disparu dans les détroits, Malko se doute qu'il aura affaire à forte partie. De toutes ses forces, Malko poussa l'intrus. Il l'ébranla à peine. De la main droite le gros saisit Maloko à la gorges et serra. "Jamais la vérité n'a été aussi proche..." Gérard de Villiers