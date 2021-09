La madone de Stockholm

Un agent redoutable du KGB, Ingrid Stor, travaillant pour l'URSS sous "couverture culturelle", journaliste à Malmö, elle se "déchaîne" contre les dissidents venus de l'Est. Le KGB l'envoie en mission pour récupérer un dissident américain, Lee Updike, et l'emmener de force à l'Est. Ils avançaient en silence dans la rue déserte et sombre lorsque Malko, entendant des pas crisser sur la neige, se retourna. Ce n'était qu'une femme emmitouflée dans un anorak, un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, une écharpe sur la bouche. Elle s'immobilisa, les jambes écartées ; sa main droite jaillit soudain, prolongée par un gros "357 Magnum" qu'elle pointa en direction de Malko, la main droite calée dans sa paume gauche. Une professionnelle. Il vit le trou noir du canon et se dit qu'il allait mourir.