Le plan Nasser

Joachim Frost, un agent infiltré en Libye, doit revenir en "zone libre" dissimulé dans un cercueil, pour dévoiler un plan d'attentat orchestré par les services du colonel Kadhafi, intitulé "Opération Nasser". Les services secrets libyens ont eu vent de la trahison et de l'exfiltration. Malko la vit sortir son arme. Tranquillement, Inge Klein l'ajusta, le bras tendu. On toutes ses forces, il se jeta contre la portière opposée. Bloquée. Un coup de feu claqua et il banda tous ses muscles dans un futile effort pour arrêter le projectile de 9 mm lancé à 360 mètres-seconde.