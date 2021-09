La blonde de Pretoria

Malko, d'un coup d'épaule, ouvrit la portière et sauta à terre. Les deux Land-Rover étaient à cinquante mètres. Il partit en courant à travers le bush, n'espérant plus qu'un miracle. Ses adversaires allaient le massacrer tranquillement dans cet espace découvert sans le moindre endroit où se dissimuler. Le 20 mai 1983 à Pretoria : un terrible attentat qui a lieu dans Church Street fait de nombreuses victimes. Une dangereuse terroriste est-allemande est identifiée comme étant le bras armé de l'ANC et de Umkhonto we Sizwe. Pour éviter que d'autres actions meurtrières soient commises, la CIA, travaillant conjointement avec les services sud-africains, demande à Malko de la neutraliser " définitivement ". Au cours de son enquête, Malko va découvrir qu'elle pourrait le mener jusqu'à Joe Slovo...