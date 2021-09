Objectif Reagan

Une masse noire sembla jaillir du mur et deux mains colossales serrèrent la gorge de Malko avec une brutalité inouïe. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Un voile passa devant ses yeux, ses jambes se dérobèrent sous lui. L'appel d'une voix de femme criant son nom lui parvint faiblement, puis il perdit connaissance. A Chypre, alors que John Hence, officier de la CIA, rencontre son informateur Mustapha Nidal, un tueur surgit et les abat tous les deux. L'informateur s'apprêtait à révéler à la CIA les tenants et aboutissants d'un complot visant Ronald Reagan. L'agence de renseignement est sur les nerfs et fait appel à Malko. Le seul indice est l'arme qui a servi à commettre l'attaque. Malko commence son enquête en Suisse. Il y rencontre Ira Cornfeld, riche héritière passionnée par les armes.