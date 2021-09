Terreur à San Salvador

Malko réalisa en un éclair que toute l'histoire n'était qu'une mise en scène. Que le macho en face de lui avait un merveilleux prétexte pour le tuer. - ; Alors, insista le macho, elle me suit ou je te descends ? Pour Malko, il n'y avait pas d'alternative. S'il n'obligeait pas Maria Luisa à se lever, le macho l'abattait, et s'il prenait sa défense, l'autre le tuait aussi. Enrico Chacon, un Cubain anti-castriste viscéral, protégé naguère par la CIA pour sa contribution contre les subversivos de San Salvador fin des années 1970, commence à gêner en raison des méthodes expéditives et barbares qu'il utilise. Malko est chargé de lui faire comprendre " fermement " qu'il n'est plus en grâce. Malko sera confronté à la cruauté ambiante, du San Salvador en général et de Chacon en particulier...