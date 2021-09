Marathon à Spanish Harlem

Chiquitin, affolé, se réfugie dans le presbytère d'une église du quartier de Spanish Harlem dans le nord-est de Manhattan en plein quartier portoricain. Ses poursuivants l'attrapent, lui plantent un bâton de dynamite dans l'anus et s'enfuient. L'homme "explose" et est déchiqueté. Il avait informé la CIA que le terroriste Carlos venait d'arriver à New York et qu'il pouvait donner le lieu de sa planque. Malko est envoyé en urgence à New York pour retrouver Carlos-Diaz et le tuer. La Colombienne regardait Malko avec une haine concentrée : - Laisse-moi le tuer, ce pig, fit-elle. je veux lui tirer une balle dans les couilles. je t'en prie ! Juan Carlos Diaz eut un bon sourire, comme un père qui accorde une gâterie à son enfant préféré. - Si tu veux, mais dépêche-toi.