Le disparu de Singapour

Tan Ubin, journaliste à la Far Eastern Economical Review reçoit un appel lui suggérant de surveiller un millionnaire chinois appelé Tong Lim. En suivant Lim, Tan Ubin est découvert ; on le retrouve le lendemain dans un marécage, le corps dévoré par les crocodiles. Peu après, la fille de Tong Lim contacte John Canon, le chef d'antenne de la CIA, indiquant que son père chercherait à le contacter. Mais Tong Lim a mystérieusement disparu depuis quelques jours. Malko est envoyé par Langley à Singapour pour tenter de le retrouver. D'une seule main, Ah You retourna Malko. Son couteau parcourut son corps en une arabesque gracieuse, découpant tout ce qu'il avait sur lui, jusqu'au slip. La lame glacée frôla son bas-ventre. Ah You dit d'une voix enjouée : - Bientôt, vous allez parler.