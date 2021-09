Croisade à Managua

Un hélicoptère blanc tombait comme une pierre dans le cratère ou se trouvait Malko. On venait sceller son sort. Le bain de lave brûlante ou la balle de Garand. Ou les deux... La gorge sèche, Malko fit face. Détaché et amer. Il fallait bien que cela arrive un jour. Alors, pourquoi pas au fond d'un volcan en Amérique centrale ? Il y avait déjà eu des morts plus insolites à la CIA.