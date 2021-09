Les otages de Tokyo

Hiroko dégoupilla la grenade et la glissa par l'ouverture du sauna. Malko sentit la masse ronde rouler le long de son ventre et s'arrêter sous lui. Il lui semblait entendre le chuintement du détonateur à retard. Hiroko avait disparu. Au même moment, une des parois de papier et de bois vola en éclats sous le poids de M. Yamato, nu comme un vers... Des combattants de l'Armée rouge unifiée, viennent de prendre l'ambassadeur des Etats-Unis au Japon en otage ainsi que six de ses collaborateurs. Les terroristes exigent une rançon d'un demi-million de dollars, et la libération d'un des leurs arrêté par le FBI. Malko est chargé d'escorter le prisonnier jusqu'à Tokyo.