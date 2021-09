Sas 34 kill henry kissinger !

Malko comprit en une fraction de seconde. - ; Courez ! hurla-t-il à Richard Green pétrifié d'étonnement. Lâchant la Kalachnikov, il démarra comme un missile, raflant au passage la main d'Eléonor Ricord. Une seconde plus tard, une explosion terrifiante secoua le désert. Le camion citerne se transforma en une gigantesque boule de feu qui monta verticalement vers le ciel. Saïd Hadj Al Fujailah est assassiné à coups de poignards par trois tueurs dans un souk de Koweit City. Correspondant de la CIA, il devait informer l'agence américaine des préparatifs d'un attentat à l'encontre d'Henry Kissinger, en visite dans la région trois semaines plus tard. Malko Linge est envoyé à Koweit City pour empêcher cet attentat. Dès son arrivée, il rencontre Eleonor Ricord, agent spécial de la CIA. Il est présenté de manière abrupte à Abu Sharjah, chefs des services secrets koweitis. Le défunt, Saïd Hadj Al Fujailah, venait de passer la nuit avec une prostituée anglaise, Marietta Ferguson. Or celle-ci a subi une violente attaque : elle n'est pas morte, mais est totalement défigurée. Malko commence son enquête et rencontre Abdul Zaki, qui paraît être un extrémiste arabe pro-palestinien, et son épouse, la danoise Winnie.