Murder Inc., Las Vegas

-Son Altesse Sérénissime le Prince Melka, annonça la secrétaire particulière de John Gail, conseiller spécial du Président des Etats-Unis, tenant ouverte la porte capitonnée du bureau. - Merci d'être venu si vite, Prince Melka, dit-il de sa voix bien timbrée. - J'ignore encore le but de ma visite, fit remarquer Malko, légèrement inquiet. Pour qu'un homme aussi puissant que John Gail soit aussi aimable, cela cachait quelque chose. Les beaux traits de sun interlocuteur se figeront soudain en un masque grave d'empereur romain. - David Wise ne pouvait rien vous dire de l'affaire dont je dois vous entretenir. Sa classification est au-delà de "TOP SECRET...". Elle est exprimée par un mot qui signifie que seuls, le Président et cinq autres personnes ont accès à cette information. La Cadillac décolla du sol dans un grincement de poulie, accomplit une gracieuse arabesque et atterrit brutalement sur le plateau de la presse. Ballote sur son siège, Malko tourna la täte et aperçut "Bunny" Capistrano et le tueur à cinq mètres. Il y eu un jet de vapeur, un épouvantable craquement de tôles. Melka rentra la tête dans les épaules. Le pare-brise se gondola, vola en éclats, les glaces latérales explosèrent, les montants cédèrent dans un grincement horrible. La presse continuait è descendre, inexorablement.