Les amateurs. Les coulisses d'un quinquennat

En 2017, nous avons confié l'Etat à des Amateurs. Quel est leur bilan, maintenant que le quinquennat se termine ? Si les crises - Gilets Jaunes, Covid - ont été nombreuses, les fautes, les boulettes et les maladresses aussi. Mal préparés, mal organisés, les Amateurs ont souvent été mauvais. Ajoutez à cela Emmanuel Macron et Edouard Philippe qui se sont détestés, des ministres qui ont déprimé, Nicolas Hulot pris dans la tourmente et Eric Zemmour aux aguets, et vous obtenez la chronique du quinquennat le plus déjanté de la V ? République.