Sonnets d'amour et autres poèmes

Cette anthologie réunit les plus beaux poèmes des Amours, qu'elle complète par des incursions dans d'autres recueils de Ronsard. Entre tradition et renouvellement du genre, dans un style bas ou au contraire raffiné, le poète convoque toutes les facettes du désir pour célébrer ses muses, jusqu'à leur donner vie et corps. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Explications linéaires guidées - Sujet de commentaire guidé - Glossaire d'analyse poétique - Arts et médias GROUPEMENTS DE TEXTES - Baisers poétiques - Contreblasons et satire des clichés amoureux CAHIER ICONOGRAPHIQUE