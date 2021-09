A la fin de la guerre de Troie, le héros grec Ulysse s'apprête à regagner sa patrie, Ithaque, où l'attendent patiemment son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Mais les dieux en ont décidé autrement. Errant sur la mer pendant dix ans il va devoir essuyer de terribles tempêtes et affronter tour à tour des créatures monstrueuses ... Parviendra-t-il à surmonter ces épreuves et à rejoindre Ithaque ? Découvrez cette nouvelle adaptation de L'Odyssée avec une sélection de textes centrée sur les monstres en conformité avec les programmes de sixième. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).