Les Contemplations, Livres I à IV. Avec le parcours "Les Mémoires d'une âme"

Un recueil poétique majeur de Hugo, suivi d'un parcours littéraire " Les Mémoires d'une âme " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Dans ce recueil, écrit après la mort de sa fille, Hugo exprime sa souffrance, en communion avec celles des autres hommes. Ce faisant, il libère le vers et amorce une révolution poétique. Le parcours " Les Mémoires d'une âme " 10 poèmes pour analyser comment le poète romantique épanche son âme dans ses vers et y exprime les interrogations et les tourments de toute conscience. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires " Survivre à la mort d'un enfant " - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels Une sélection de 6 oeuvres, en lien avec le recueil et le thème du parcours, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.