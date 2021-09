Terre des Lettres Le labo de grammaire 3e. Edition 2021

Une méthode bimédia pour progresser en grammaire, en conjugaison et en orthographe et se préparer au Brevet ! Cette méthode comprend : Un cahier d'activités pour s'approprier la grammaire et garder une trace écrite La plateforme TDLab, un parcours d'apprentissage fondé sur un algorithme pour aider chaque élève à progresser à son rythme - Une méthode conforme aux nouveaux repères annuels de progression du BO du 28 mai 2019 - Une progression méthodique assurant le réinvestissement permanent des notions étudiées - La performance du numérique pour des parcours d'apprentissage individualisés - La même rigueur dans l'enseignement de la grammaire que dans la collection Terre des Lettres Dans le cahier de l'élève : Des leçons sous forme d'exercices pour une appropriation active Des exercices simples pour " acquérir des automatismes" Des problèmes orthographiques et syntaxiques pour développer la réflexion Des exercices complémentaires pour enrichir et améliorer l'expression écrite La plateforme TDLab, l'outil de classe idéal : Un parcours associéà chaque fiche du cahier Pour chaque fiche, deux modules progressifs : apprendre et mémoriser, s'entraîner Une fonction "réviser" grâce àl'algorithme pour retravailler les notions qui ont déjà été vues Du feedback, des tableaux de bord, des scores en évolution qui permettent à chaque élève de voir sa progression La plateforme TDLab permet de : Consolider les apprentissages en instaurant des automatismes Faire travailler vos élèves en autonomie, en classe ou à la maison, grâce à un suivi personnalisé Suivre les résultats et la progression de vos élèves Créer vos devoirs et vos évaluations avec des exercices autocorrigés Pour découvrir la démo de TDLab, cliquez ici. Comment accéder à TDLab ? - Si votre établissement est dans le GAR ou utilise Pronote, le gestionnaire de votre établissement ou l'administrateur de votre ENT effectue les démarches de commande des licences sur le CNS, comme il en a pour habitude, muni d'une attestation d'achat des cahiers. Il doit affecter les licences aux enseignants et aux élèves concernés. Les licences sont ensuite disponibles dans l'outil numérique propre à votre établissement et sont attribuées à chacun par le gestionnaire. - Si votre établissement utilise Ecole Directe, le gestionnaire de votre établissement ou l'administrateur de votre ENT effectue les démarches de commande des licences sur le CNS, comme il en a pour habitude, muni d'une attestation d'achat des cahiers. L'enseignant doit ensuite affecter les licences aux utilisateurs de la plateforme (lui-même + les élèves). Les licences sont ensuite disponibles dans l'outil numérique propre à votre établissement et sont attribuées à chacun par le gestionnaire. - Si votre établissement n'utilise ni le GAR, ni Pronote, ni Ecole Directe, le gestionnaire doit créer les utilisateurs dans l'outil d'administration corres. cns-edu. net. Une fois leurs comptes paramétrés, les enseignants et les élèves pourront alors se connecter à partir du portail CNS portail. cns-edu. net ou de votre ENT. Une fois leurs comptes paramétrés, les enseignants et les élèves pourront alors se connecter à partir du portail CNS portail. cns-edu. net ou de votre ENT. - Dans les établissements sans ENT, une fois que le gestionnaire de l'établissement ou le documentaliste a attribué les licences à l'enseignant et à ses élèves, ces derniers peuvent accéder à la plateforme via le site portail. cns-edu. net.