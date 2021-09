Gargantua. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Le rire, un miroir du savoir", Edition bilingue français-ancien français

Peut-on être sérieux et drôle à la fois ? Quelle " substantifique moelle " se cache sous la fantaisie des apparences ? Publié en 1534, Gargantua, qui narre la vie " très horrifique " d'un géant né par l'oreille de sa mère et inventeur du torchecul, est aussitôt interdit. Mais, par-delà la satire, le récit se colore d'humanisme : quelles méthodes d'enseignement adopter pour former l'habile homme ? Quelles doivent être les vertus du prince chrétien, en particulier en temps de guerre ? Puisé aux bonnes sources, le savoir est une gourmandise, tandis que les appétits guerriers, rendus vils et grotesques, sont balayés par une fin utopique. Si rire est encore " le propre de l'homme ", la langue du XVIe siècle ne nous est plus familière. La présente édition accompagne le texte de Rabelais d'une translation en français moderne, afin que tout lecteur puisse s'y plonger avec l'agilité de Gargantua quand il " nageait en eau profonde, à l'endroit, à l'envers, de côté, de tout le corps, des seuls pieds, une main en l'air tenant un livre" . Dossier 1. Utopies et perfections de l'éducation humaniste 2. Idéaux humanistes sur la guerre et la paix Parcours : Le rire, un miroir du savoir.