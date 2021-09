De la musique avant toute chose ? Edition 2021-2022

Qu'on l'écoute dans l'intimité de sa chambre, dans l'euphorie partagée d'un concert ou distraitement dans les rayons d'un supermarché, la musique fait partie de notre quotidien. Les débats qu'elle suscite sont nombreux : là où certains s'extasient et crient au génie, d'autres dénoncent un insupportable boucan. Et pour cause : chaque culture, chaque génération a composé ses propres airs et inventé ses propres rythmes. Si la musique divise autant qu'elle fédère, que révèle-t-elle de nous et de notre rapport aux autres ?