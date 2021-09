Anglais 5e Cycle 4 So English! Workbook, Edition 2017

Un workbook pour accompagner le manuel So English 5e : - Des repères historiques et un travail sur le lexique, la grammaire, la phonologie à travers des activités variées et ludiques - Certaines activités avec 2 itinéraires pour différencier en fonction du niveau des élèves - Un bilan des acquis à la fin de chaque leçon+ Des conseils aux parents pour suivre et accompagner la progression de leur enfant en anglais. Et sur le site www. editions-hatier. fr/langues-eleves/ : - Des tutos vidéos de méthodologie - Des activités autocorrectives - Les MP3 élève