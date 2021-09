Cahier de Français 2de. Edition 2021

Des cahiers clé en main pour faciliter l'étude du français en seconde. Un cahier de français conçu pour permettre aux élèves de seconde de travailler tous les points clés du programme (langue, culture littéraire et historique, objets d'étude)et de s'initier à toutes les épreuves du bac Un outil de révision et d'entraînement efficace, en classe ou en soutien, en complément de tous les manuels (LU, manuels de méthode ou anthologies) Un outil " gain de temps " avec un travail en autonomie possible grâce aux corrigés de la partie langue inclus dans le cahier Un outil original pour s'approprier l'histoire littéraire avec une frise sur 4 pages à faire compléter par l'élève