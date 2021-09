La Belle et la Bête et autres contes

Il était une fois un prince qu'un enchantement avait métamorphosé en bête et une jeune fille très belle et très bonne... Il était une fois un prince très laid mais plein d'esprit et une jeune fille très belle mais dépourvue d'intelligence... ou bien encore un vilain caneton qui était en réalité un cygne... De Perrault à Andersen, en passant par Madame Leprince de Beaumont, les contes merveilleux tendent à notre réalité un miroir magique dans lequel se dessine le destin de ces personnages tributaires du regard des autres et dans lequel finit par se dissiper le mirage des apparences trompeuses. Autres contes : Madame Leprince de Beaumont - La Belle et la Bête - Belote et Laidronette Charles Perrault - Riquet à la houppe Hans Christian Andersen - Le vilain petit canard - Les textes intégraux annotés de quatre contes - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Un dossier Lecture d'images et histoire des Arts s'appuyant sur 5 documents en couleur reproduits sur les rabats de couverture - Une présentation des auteurs et de leurs époques - Un aperçu du genre du conte - Un groupement de textes : "La face cachée des monstres".