Urologie. 5e édition

L'ouvrage En parfaite conformité avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales) s'inscrivant dans la R2C 2021 cet ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances indispensables à acquérir en Urologie. Il présente dans le détail les items du programme relevant de cette spécialité et comporte deux parties : - une partie Connaissances qui développe tous les items relevant de la discipline. Chaque chapitre commence systématiquement par les situations de départ un tableau de hiérarchisation des connaissances en rangs A et B puis développe la thématique avec l'indication des rangs au fil du texte (les rangs C Pour aller plus loin sont abordés) étayée de points clés tableaux et figures de rubriques sur les notions à retenir et un accès aux textes des recommandations et sites internet par flashcodes ; - une partie Entraînement qui propose des dossiers progressifs et des questions isolées corrigés et commentés offrant un outil performant d'autoévaluation. Cette 5eédition encore plus didactique est une remise à jour complète de l'ensemble des données. En phase avec les pratiques et recommandations les plus récentes elle s'enrichit également de nouvelles illustrations et propose un accès à des vidéos ainsi qu'à une banque d'images en ligne. Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et retrouvez d'autres fonctionnalités