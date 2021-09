Kaguya-Sama : Love is War Tome 5

Miyuki Shirogane, le président, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, se sont rencontrés au BDE de l'académie Shûchiin, un lycée fréquenté par l'élite. Le quotidien de ces deux petits génies est parsemé de multiples stratagèmes pour séduire l'autre et l'obliger à avouer ses sentiments ! La chaleur de l'été accable les membres du BDE qui organisent leurs vacances à venir. Vont-ils réussir à mettre en place les fameuses sorties mixtes tant escomptées ? La période est fugace, et le temps manque à Kaguya et Shirogane !