Mignonne, allons voir si la rose... et autres poèmes (1552-1578). Suivi d'une Anthologie sur la poésie amoureuse

Une anthologie des plus célèbres poèmes de Ronsard, suivi d'une anthologie sur la poésie amoureuse. En complément, un cahier photos d'histoire des arts. L'oeuvre " Ode à Cassandre " , " Amours " pour Marie, " Sonnet pour Hélène " : Pierre de Ronsard, grand poète de la Pléiade, célèbre sous toutes ses formes la poésie autant que l'amour. Le recueil proposé ici rassemble, dans un ordre chronologique, ses poèmes les plus connus, allant de ses Odes, publiées en 1550, à son dernier recueil, paru en 1578. Il met ainsi, à portée du lycéen, un panorama de l'oeuvre complète de cet auteur majeur de la Renaissance. L'anthologie et le cahier Histoire des arts - Les poèmes de Ronsard sont suivis d'une anthologie sur la poésie amoureuse. 12 textes, de Du Bellay à Gainsbourg, pour illustrer, sur un mode poétique, les bonheurs et les tourments de la passion amoureuse. - En complément : un cahier en couleurs pour étudier le thème de l'amour dans la peinture. Le dossier Avec toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre : - un guide de lecture au fil du texte - des repères et des fiches sur l'oeuvre - un corpus thématique : " La femme, entre muse et objet poétique " - des sujets types pour l'écrit et l'oral du bac - des lectures d'image Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il propose une séquence de cours sur l'oeuvre et les corrigés des sujets de type bac.