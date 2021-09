Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parcours associé : Ecrire et combattre pour l'égalité

Une collection dédiée aux oeuvres intégrales du BAC de Français 1re et à leurs parcours associés. - Le Parcours associé : Ecrire et combattre pour l'égalité Voies générale et technologique - Résumé Le 5 septembre 1791, en pleines Lumières, au coeur de la Révolution, Olympe de Gouges adresse sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à la Reine. Les 17 articles témoignent d'une lucidité hors du commun et dénoncent des inégalités que deux siècles ne suffiront pas à combler. Les + de la collection - Tous les repères sur l'auteur et le contexte de l'oeuvre - Des explications linéaires pour se préparer à l'oral - Le Dossier du lycéen avec tous les thèmes clés et les enjeux de l'oeuvre et du parcours associé, des sujets de dissertation et des points de méthode pour préparer les élèves au Bac de Français " - Pour en savoir plus et pour télécharger gratuitement le livret pédagogique réservé exclusivement aux enseignants rendez-vous sur https : //carresclassiques. nathan. fr