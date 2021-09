La princesse de Clèves. Parcours associé : Individu, morale et société

Le roman XVIIe. 1558 à la cour des Valois : le roi Henri II est entouré de brillants princes et de grands seigneurs "d'un mérite extraordinaire". Une jeune fille, d'une beauté éblouissante, fait son apparition : rapidement mariée à un homme qu'elle estime sans l'aimer, elle découvre quelque temps plus tard la passion en rencontrant le duc de Nemours. Dans cette oeuvre brève et concentrée, Madame de Lafayette analyse avec rigueur le conflit de l'amour et du devoir, ouvrant ainsi la voie au roman d'analyse moderne. Lire et comprendre l'oeuvre intégrale : tous les repères sur l'auteur et le contexte de l'oeuvre, des encarts culturels et des éclairages au fil du texte, des explications de texte avec une question de langue pour préparer l'oral. Préparer le BAC, le dossier 60 pages nouveau BAC : - l'oeuvre : des tests de lecture de l'oeuvre ; les clés pour bien connaître l'oeuvre : la publication et la réception de l'oeuvre, un roman historique, l'analyse de la passion amoureuse ; - le parcours "Individu, morale et société" : tout pour comprendre le parcours : les thèmes clés (le procès de la passion, une peinture critique de la cour, la tentation de la retraite), un groupement de textes complémentaires, des citations, des prolongements artistiques... ; vers le BAC : un sujet de dissertation et un commentaire, des points de méthode et des outils pour préparer l'oral du Bac. Découvrez les ressources en ligne sur carresclassiques.com.