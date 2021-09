Alcools. Avec parcours "Modernité poétique ?"

L'oeuvre phare d'Apollinaire, suivie d'un parcours littéraire " Modernité poétique ? " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Poète de la tour Eiffel et des amours blessés, écrivain mélancolique des prisons et ami des peintres cubistes, Apollinaire rassemble dans Alcools les différents visages de sa révolution poétique. Le parcours " Modernité poétique ? " 10 poèmes, écrits au tournant des XIXe et XXe siècles, pour explorer la notion de modernité en poésie. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. Le renouvellement des formes poétiques 2. Nouveau langage, nouvelles thématiques 3. Une nouvelle conception de la poésie Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires sur la poésie amoureuse - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels 6 oeuvres représentatives de la modernité en peinture, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com . En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.