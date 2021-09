Les contemplations. Livres I à IV

Organisé en deux temps que sépare le "tombeau" , comme l'écrit Hugo dans sa préface, ce recueil évoque les figures aimées et disparues, notamment celle de Léopoldine, sa fille morte noyée le 4 septembre 1843. Cette date revient comme un motif tragique tout au long du livre IV, "Pauca meae", au pied de poèmes beaux et poignants. Au fil du recueil : 2 analyses de textes, 1 commentaire de texte. Le dossier est composé de 8 chapitres : 1 Histoire littéraire : Le romantisme ; 2 Victor Hugo et son temps ; 3 Présentation des Contemplations ; 4 Les mots importants des Contemplations (autrefois/aujourd'hui ; ombre/rayon ; l'oiseau/le lion) ; 5 Préparation à la dissertation ; 6 La grammaire ; 7 Groupement de textes : "Les Mémoires d'une Ame", Alphonse de Lamartine "L'isolement", Louis Aragon "Ce que dit Elsa", Philippe Jaccottet "A la lumière d'hiver", Olivier Barbarant "Elégies étranglées" ; 8 Exercices d'appropriation.