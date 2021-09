Les fleurs du mal. Suivi du parcours "Alchimie poétique : la boue et l'or"

"Extraire la beauté du mal" et, sur un plan poétique, métamorphoser la laideur en beauté. C'est le projet que met ici en oeuvre le poète, en proie au spleen, sous une forme étonnamment moderne et bouleversante. Cette édition des Fleurs du mal réunit les cent poèmes du recueil de 1857 classés dans l'ordre voulu par Baudelaire et suivis des ajouts successifs de 1861, 1866 et 1868.