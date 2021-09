Le Malade imaginaire. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Spectacle et comédie"

Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade et cherche à s'entourer de médecins et d'apothicaires... au point de vouloir marier sa fille Angélique à un docteur ! Quant à Béline, la seconde femme d'Argan, elle fait mine de prendre soin de son mari, espérant secrètement sa mort pour hériter de son argent. Heureusement, Béralde, le frère d'Argan, et Toinette, l'impertinente servante au grand coeur, veillent et mettent tout en oeuvre pour que le vieil homme retrouve la raison. + Etude de l'oeuvre - explications de textes - points de grammaire + Parcours : " Spectacle et comédie " - le personnage caché dans la comédie - le théâtre dans le théâtre + Cahier photos + Sujets de bac