Le parti pris des choses

Dossier pédagogique d'Olivier Rachet. Francis Ponge pose son regard sur le monde et décrit avec simplicité les objets de notre vie quotidienne : la bougie, le pain, le galet. Humour et émotion ponctuent ces vanités poétiques, qui prônent l'humilité et la discrétion. Groupements de textes : Poèmes en prose (XIXe-XXe siècles) Le pouvoir des fables et des apologues