La peste. Tome 1

Le mangaka japonais Ryota Kurumado adapte pour la première fois en manga le chef d'oeuvre d'Albert Camus, prix Nobel de littérature. Oran, années 1940. De plus en plus de rats sont retrouvés morts dans les rues, semant la confusion chez les habitants. Une situation qui inquiète le jeune docteur Bernard Rieux et où l'indécision pourrait avoir des conséquences terribles.