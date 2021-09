Toilet-bound Hanako-Kun Tome 4

Confrontés au cinquième mystère de l'école, c'est au prix de leur dignité que Nene et Kô parviennent à en apprendre plus sur Hanako. Nene réalise alors que son ami fantôme cache un passé tragique et n'arrive plus à le regarder en face. C'est à grand renfort de donuts que l'atmosphère finit par se détendre. Mais voilà qu'un esprit menaçant fait son apparition et déclare avoir péri des mains de Hanako ! Nene doit-elle vraiment rester l'amie d'un meurtrier ? De son côté, Kô ne souhaitant plus exorciser d'esprits, décide plutôt de les aider à réaliser leur dernière volonté, en commençant par le défunt Mitsuba !