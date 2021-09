Toilet-bound Hanako-Kun Tome 1

Une rumeur court sur l'existence de sept mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au troisième étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le voeu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution : s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie...