Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n'était pas le sien, contrainte par les attentes et les règles fixées par les autres. Est-elle une erreur, comme certains le disent ? Non. Car Sara s'accepte enfin, prête à se révéler telle qu'elle se ressent depuis l'enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups, elle trouve des raisons de briller et d'exister plus fort. Elle est un météore que plus rien n'arrête.