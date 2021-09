Lino : Lino (et les autres)

Une malachite, vous savez ce que c'est ? Lino, lui, n'en avait aucune idée jusqu'à ce que ce frimeur de John John en amène une à l'école. En gros, c'est un caillou vert qui ressemble à un chewing-gum et qui vaut des millions. Et devinez ce qui est arrivé? La malachite a disparu. C'est qu'il s'en passe des choses, dans cette école. Entre les parties de foot avec Fatou, les clubs d'espions ultra-secrets auxquels il faut adhérer et l'anniversaire de Tulipe à ne pas rater, Lino n'arrête jamais. Heureusement, il y a les autres, ces copains sur qui il peut toujours compter.