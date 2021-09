Alana et l'enfant vampire

Alana en a marre. Ses parents et sa soeur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle ! Heureusement, sa meilleure copine Oli est là pour lui changer les idées : elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire ! Se pourrait-il qu'elle ait raison ? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible ? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission, malgré ses douleurs musculaires...