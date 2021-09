Ma fugue dans les arbres

Dans la même veine que Le goût sucré de le peur et des Vacances d'Apache : drôlerie, aventure, grand air et secrets de famille à la clé ! Le jour de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois le plus beau et le pire jour de sa vie. Elle dont le père a toujours interdit à ses enfants de grimper aux arbres, ou même de s'en approcher, voit enfin son rêve se réaliser : cette année, faute de pouvoir grimper aux arbres, elle aura au moins le plaisir d'y accrocher une balançoire, et de s'élancer vers le ciel. Du moins, le croit-elle. Car à peine la balançoire accrochée, la voilà coupée, mise à terre par son père... Furieuse, Albertine décide de défier son autorité, et grimpe à la corde laissée accrochée, enjambe la première grosse branche et monte encore plus haut, avant d'annoncer que plus jamais elle ne redescendra !